Наталья Водянова поделилась впечатлениями от съемок на острове Кижи

Супермодель Наталья Водянова, которая на днях вместе с детьми побывала на острове Кижи, поделилась своими впечатлениями от увиденного. Видео опубликовала пресс-служба музея «Кижи». Напомним, на острове проходили съемки нового тревел-шоу, ведущей которого станет модель.

«Очень впечатляет. Очень светлое место. Я очень надеюсь скоро вернуться сюда», - сказала модель.

Модель хотела бы вернуться на Кижи, чтобы посидеть, подумать, посмотреть в тишине. Также Водянова отметила, что на острове было холодно, а дети успели замерзнуть. При этом ее впечатлила печь, у которой она согрелась вместе с дочерью Невой, когда готовила калитки.

По сюжету тревел-шоу «Русские каникулы» героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с детьми, выросшими в Европе, Водянова посетит юг России - Сочи, Пятигорск, Адыгею, Северную Осетию. Также модель покажет своей семье красоты Русского Севера - Карелию и Мурманскую область. (фото пресс-служба музея-заповедника)