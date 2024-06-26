Напоминание о зиме до сих пор не убрали с тротуара

Тротуар на Пограничной улице усыпан песком. Противогололедный материал так и не убрали после зимы. На солидный слой песка с камнями обратили внимание горожане в паблике «Подслушано в Птз».

«Сначала говорили про очередность уборки, потом установили срок, пообещали убрать до 15 июня. Сегодня уже 25 июня... песок будет убран или пусть лежит до следующей зимы?» - негодуют горожане и прикладывают скриншот ответа администрации, где говорилось о планируемом сроке уборки. // фото vk.com/podslushanovptz