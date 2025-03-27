Национальная библиотека будет участвовать в программе «Герои Карелии»

Руководитель Национальной библиотеки и член Общественного совета проекта «Герои Карелии» Марина Никишина заявила, что учреждение окажет всю возможную помощь участникам проекта «Герои Карелии» — бойцам СВО, которые намерены пройти кадровую переподготовку и принимать участие в жизни страны.

«В библиотеке очень большая информационно-образовательная платформа, начиная от ресурсов Президентской библиотеки и заканчивая своими собственными фондами, у нас прекрасные газеты времен Великой Отечественной войны в фондах. Всем этим могут воспользоваться в том числе участники программы «Герои Карелии». Сотрудники библиотеки с удовольствием им помогут в подготовке к написанию выпускных работ. У нас также обширная культурно-просветительская программа, которая рассказывает об истории региона и России, в том числе военной истории. Поэтому будем ждать героев в библиотеке»,

— рассказала Марина Никишина.

В Национальной библиотеке можно не только заняться исследовательской работой и учебной подготовкой, но и принимать участие в культурно-просветительской программе, которая рассказывает об истории региона и России, в том числе о военной истории.

Вопросы сотрудничества в рамках проекта Марина Никишина обсудила на встрече с заместителем министра национальной и региональной политики Карелии Натальей Бариновой.

В прошлом году президент Владимир Путин поручил запустить в регионах аналог проекта переподготовки бойцов СВО «Время героев». В марте этого года глава республики Артур Парфенчиков дал старт региональной программе «Герои Карелии». В ее рамках участники СВО могут пройти обучение и получить работу в различных структурах и организациях, в том числе в органах власти.

Регистрация участников продолжится до 9 апреля – подать заявку можно на сайте Правительства Карелии.

Фото: ИА Республика