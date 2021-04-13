13 апреля 2021, 07:24
Спорт

Начинается реконструкция стадиона «Юность» в Петрозаводске

Сегодня на стадионе стартует демонтаж старого покрытия

В Петрозаводске начинается реконструкция стадиона «Юность». Сегодня, 13 апреля, рабочие начнут демонтировать старое покрытие на спортивном объекте. Об этом сообщили в спортивной школе №7 карельской столицы.

Напоминаем, в 2020 году спортшкола с помощью субсидии в рамках нацпроекта приобрела футбольное поле с искусственной травой и легкоатлетические беговые дорожки для стадиона «Юность». Тогда же был проведен аукцион для определения компании, которая уложит покрытие и обустроит ограждения. Аукцион выиграла волгоградская фирма «Спорт Инжиниринг».

Накануне, 12 апреля, в столице Карелии прошла встреча с участием подрядчика, представителей Дирекции спорта Петрозаводска и Центрального ремонтно-строительного управления, на которой стороны обсудили старт работ.

Реконструкция стадиона должна быть закончена к 20 сентября 2021 года. Фото источника

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Петрозаводск
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