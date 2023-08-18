На женщину напали рядом с уличным кафе в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратилась 43-летняя горожанка. Она сообщила, что стала жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что петрозаводчанка отдыхала с мужем с одном из уличных кафе. К ним подсел незнакомый мужчина, который попросил угостить его напитками. Пара пыталась избавиться от назойливого посетителя, но тот не уходил. Вскоре подошел приятель супругов и настойчиво рекомендовал непрошенному гостю покинуть столик. Тот ушел, но затаил обиду.

Через какое-то время женщина отошла от столика. В безлюдном месте на нее напали и сорвали с шеи золотую цепочку. Также горожанка получила несколько ударов. Ущерб превысил 43 тысячи рублей. В нападавшем потерпевшая узнала недавнего назойливого знакомого.

Стражи порядка разыскали 51-летнего подозреваемого. Он успел продать цепочку, мотивом для совершения преступления назвал обиду.

По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H