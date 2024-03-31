На юге Карелии может потеплеть до + 14

По данным метеоцентра Карелии, завтра по республике - облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем в большинстве районов умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере - снега, местами сильного. На севере на дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура ночью +1, -4°С, на севере местами до -9°С, днем +4, +9°С, на юге местами до +14°С, на севере до -2°С.

В Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +5,+7°С. Атмосферное давление будет падать.