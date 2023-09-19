На трассе в Карелии перекроют движение из-за ремонта дорог

В Прионежском районе Карелии на этой неделе из-за ремонта дважды перекроют движение на автодороге А-215, сообщает пресс-служба Упрдор «Кола».

В ночь с 19 на 20 сентября (с 20:00 до 8:00) в связи с выполнением работ предусмотрены кратковременные перекрытия движения автомобильного транспорта на участке капитального ремонта автодороги А-215 Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску в границах села Шокша (вираж вблизи 94-го километра).

Перекрытие движения на этом же участке предусмотрено и днем 21 сентября (с 8:00 до 20:00). Общее время перекрытий как в дневное, так и в ночное время - не более трех часов.

В указанные периоды регулировщиками будут предоставляться промежутки для проезда легкового транспорта и автомобилей оперативных служб.

Управление дорог «Кола» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. // Фото: rb7.ru