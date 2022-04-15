На поддержку аграриям Карелии дополнительно выделили 60 млн рублей

О высокой готовности сельхозпредприятий Карелии к посевной компании заявил губернатор Артур Парфенчиков. По его словам, все ресурсы есть – бензин, семена, дизельное топливо и минеральные удобрения.

Главная задача сейчас – своевременно передать аграриям дополнительно выделенные средства. Это 60 миллионов рублей. На весенние полевые работы предусмотрели из них 40 миллионов, остальное должно пойти, чтобы компенсировать часть затрат хлебопекарным предприятиям.

Перед Минсельхозом РК поставили задачу максимально быстро довести деньги до производителей.

Сев в этом году проведут на площади 25,1 тысячи гектаров. Столько же засеяли и в минувшем году. Под кормовые культуры отдадут 22,3 тысячи гектаров, под картофель и другие овощи – 2,8 тысячи гектаров.

Кроме того, запланировали в три раза нарастить объем мелиоративных работ. По сравнению с прошлым сезоном площадь увеличится с 664 до 1930 гектаров.

Также в два раза увеличат мамссу вносимых в почву удобрений. Их объем на этот раз составит три тысячи тонн. // Фото: Manu_H/pixabay.com