На дорогах Петрозаводска три дня будут ловить пьяных водителей

В Петрозаводске 26-28 июня пройдет рейд «Контроль трезвости». Сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей на дорогах города, сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили о том, что пьяная езда влечет за собой лишение прав на полтора-два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Инспекторы попросили петрозаводских водителей строго соблюдать правила дорожного движения. В ГИБДД обратились с просьбой к горожанам сообщать о нетрезвых за рулем. Телефон дежурной группы Госавтоинспекции Петрозаводска 715-900, 78-44-44.