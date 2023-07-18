На большие деньги любой проживет, проживи на малые!

Текст и фото: Алина Гапеева

От слова «отпуск» сердце замирает в предвкушении новых впечатлений и отдыха от работы. Северяне, как могут, стараются провести его в соответствии со своими желаниями и возможностями. Одна часть отпускников с удовольствием готова наслаждаться местными пейзажами и радоваться теплым дням короткого северного лета. Другая часть — стремится покинуть пределы Карелии и отправиться погреться под южным солнцем.

Жители Карелии нередко рассматривают Азовское море в качестве локации для своего отпуска. Ни для кого не секрет, что у большинства жителей республики не такие уж и большие доходы, как нам о том рассказывает официальная статистика. Оказывается, можно сэкономить в поездке и сделать отдых максимально насыщенным и полезным. Как говорится, на большие деньги и дурак проживет, умей прожить на малые.

Из множества городов Черноморского побережья для летнего отдыха мы выбрали Ейск. Он расположен на берегу Азовского моря в Краснодарском крае. Раскрою сразу секрет, что обладателей «золотой» банковской карты с неограниченным бюджетом эта публикация вряд ли заинтересует.

Дорога к южному солнцу

Чтобы без нервотрепки погреться под лучами южного солнца, желательно поездку спланировать заранее и позаботиться о покупке билетов. Мы выбрали бюджетный транспорт — поезд. Из Петрозаводска, как оказалось, до Ейска прямого поезда нет. Отправляемся на адлеровском до станции Староминская-Тимашевская (билет 6 тысяч на человека в одну сторону, но цена может меняться в зависимости от даты покупки и спроса). Около двух суток в пути пролетели незаметно. Вежливые проводники следили за чистотой и порядком в вагоне, предлагали небогатый ассортимент готовых обедов быстрого приготовления и лотерею. Общительные попутчики на протяжении долгого пути вели непринужденную беседу о погоде, о родных краях, о рыбалке, пенсии и, конечно же, об отдыхе. На небольшую станцию Староминская–Тимашевская поезд прибывает ранним утром и стоит всего две минуты. Маловато, но у пассажиров в этот момент включается какой-то тайный турборежим: подхватив чемоданы, все быстро и организованно выходят на платформу. До плеска морских волн остается совсем немного — один час в пути на такси за две тысячи или в автобусе вдоль бескрайних полей Краснодарского края.

Кто ищет, тот всегда найдет

Выбор места для проживания — одна из первоочередных задач. Если кто не договорился с хозяевами заранее по интернету, не отчаивайтесь, можно найти комнату, домик непосредственно в городе. Главное при этом – не прогадать и выбрать комфортное и недорогое жилье среди многочисленных предложений. Многие приезжие клюют на уловки первых же хозяев, предложивших свои апартаменты, и располагаются в районах, удаленных от моря. А теперь представьте: для того чтобы попасть на пляж, придется трястись в переполненной маршрутке около часа, а то и больше. К тому же ежедневные поездки всей семьей выльются в солидную сумму. Честно скажу, не хочется тратить драгоценное время отпуска и деньги на проезд в душном общественном транспорте.

Эта графа расходов значительно сократится, если устроиться на первой или второй береговой линии.

Кто ищет – тот найдет. Нам удалось подыскать свободную комнату, расположенную в прибрежной зоне. До моря рукой подать – всего пять минут ходьбы. Это небольшое чистенькое помещение с кондиционером, телевизором и мебелью всего за 700 рублей с человека в сутки. Кроме того, в наше распоряжение хозяйка предоставила стол, шкафчик и холодильник на общей кухне, а также душ и туалет. Все, что надо для комфорта!

Десерт растет на дереве

Отдых отдыхом, а обед, ужин и завтрак по расписанию. Для тех, кто имеет намерение отдохнуть от кухни, кастрюль и сковородок, есть рестораны, кафе и закусочные. Они расположены по всему городу, соперничают друг с другом в оформлении интерьера, в меню и ценах. Особым спросом у отдыхающих пользуются точки питания с видом на море. Поверьте, удовольствие сказочное и недешевое — дышать морским воздухом, наблюдать за кораблями и наслаждаться гастрономическими шедеврами. Туристы эконом-класса могут купить продукты в местных магазинах, например в «Пятерочке» (цены такие же, как у нас). Придется потратить немного времени, чтобы постоять у плиты и приготовить обед. Зато дешево и сердито.

На десерт – сливы, алыча разных сортов, груши, яблоки и орехи. Частники на рынке стараются свой товар продать подороже. Но фруктовые деревья растут почти на каждой улице. Если вам повезет с соседями, то угощение в виде свежих фруктов из частного сада вам будет обеспечено.

Только они высоко на дереве растут. Что достанете – то ваше,

— любезно предложила соседка угоститься сливами из ее сада. Она протянула нам швабру, чтобы удобнее было сбивать с веток южные плоды. Сливы с дерева — совсем не то, что продается в магазинах, да к тому же получилась экономия для семейного бюджета.

Как душе угодно

В Ейске каждый найдет развлечения по душе, независимо от возраста. Для детей – цирк, парк с аттракционами, аквапарк под открытым небом. Молодежь выбирает что-нибудь более экстремальное — водное катание на ватрушках и бананах, а для самых отважных – полет на парашюте (цена удовольствия — 2000 рублей за 15 минут ). Среди всевозможных экскурсий на катере обязательно предложат путешествие на местную достопримечательность – Ейскую косу. Можно туда добраться самостоятельно – пешком вдоль берега моря по красивым улочкам города.

Местные жители рассказывают о косе как о лучшем месте рыбной ловли. Рыбаки поделились секретом и рассказали, что наживкой служит обычный дождевой червь. В Ейске его почти не найти из-за сухой почвы. Червей можно купить в местном рыболовном магазине: цена 100 рублей за небольшую баночку. В конце концов, можно привезти червей из Карелии. Так будет дешевле.

Есть еще один интересный момент, о котором не мешало бы знать отдыхающим. День города Ейска выпадает на третью субботу августа. Если отдых планируется на это время, то статью расходов на досуг можно заметно сократить, потому что на разных площадках по всему городу пройдут бесплатные концерты, выставки. Будет возможность попасть и на выступление популярных артистов, они тоже не прочь побывать в Ейске в разгар летнего сезона.

Экономная экономика

Ассортимент спа-процедур также на любой кошелек. Маленькие рыбки, размером около восьми сантиметров, с удовольствием сгрызут ороговевшую кожу на ваших ногах. Опустите их в воду, и рыбки начнут делать приятный массаж. Это удовольствие обойдется от тысячи рублей и выше.

Несомненно, самые экономичные и полезные процедуры — загар, купание, свежий морской воздух. Ни с чем не сравнимое удовольствие искупаться в морских волнах и побродить по берегу, рассматривая камушки и ракушки. Пляж здесь песчаный, местами обильно усыпанный ракушечником, ходьба по нему — хороший массаж для ступней.

Море здесь неглубокое, идеальное для детишек. Для взрослых, кто не любит купаться в мелководье, это обстоятельство станет минусом.

Что еще привлекательно — здесь есть ейская грязь. Несмотря на непрезентабельный серый цвет и неприятный запах, местное население приписывает ей лечебные свойства.

«Ко мне года три подряд приезжал человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он обмазывался глиной каждый день в течение двух сезонов. Сейчас о своих проблемах со здоровьем даже не вспоминает»,

— рассказала Ольга, хозяйка дома для туристов.

Так это или нет, остается решать самому.

Ейская грязь продается на каждом углу. Наши соседи по дому купили двухсотграммовую баночку за 200 рублей и берегли ее, как драгоценное мумие. Но дотошные туристы научились добывать грязь самостоятельно.

Мы тоже достали ее со дна. Грязи оказалось так много, что хватило щедро поделиться со своими соседями по пляжу. Вымазавшись от макушки до пят, компания белых туристов за считаные минуты превратилась в чернокожий народ. Кроме лечебных процедур, такое перевоплощение дает возможность сделать несколько веселых фото на память, а это, замечу, еще один пункт экономии бюджета на фотосессии! Для сравнения: цена нескольких снимков с настоящей чернокожей фотомоделью 1000 рублей. В нашем случае сделать несколько снимков получилось бесплатно. Что ни говори, экономика должна быть экономной.

Пока одни отдыхают, другие работают

Жители Ейска – народ очень дружелюбный и трудолюбивый. Почти все жители курортного города стараются максимально заработать во время наплыва отдыхающих. Они переезжают за город на дачи, для того чтобы сдавать в аренду свое жилье приезжим.

Целые улицы и кварталы к курортному сезону освобождаются от постоянных жильцов и заселяются туристами из разных городов России.

«Прибыль от гостиничного бизнеса получается не такая большая. Мы платим исправно налоги за предпринимательство, есть значительные траты на электричество и воду. Кстати сказать, стоимость воды очень высокая. Иногда деньги требуются на ремонт помещений, мебели, бытовой техники. А еще целый день проводишь на ногах: заселить-проводить туристов, подготовить номер для других жильцов. А это значит, помыть, постирать, убрать. Нелегкий это труд», — рассказала наша хозяйка Ольга.

В туристическом бизнесе иногда работают целыми семьями: шоферят, делают массаж, пекут пироги, делают вино. Подростки, решившие немного заработать, чаще всего идут продавать билеты на различные аттракционы. Ребята проводят целый день под палящим солнцем или в воде. Мне запомнилась совсем юная девушка, которая на протяжении нескольких часов находилась в море, надевая спасательные жилеты на туристов для катания на банане. Ее тело было покрыто гусиной кожей.

«Чурчхела, кукуруза, пирожки, рыба, мидии!», — раздаются голоса торговцев на пляже. Пожилые люди и дети с утра до вечера ходят взад-вперед с огромными торбами и предлагают отдыхающим свой товар.

Тишина в городе наступает лишь с приходом осени. Отдыхающие уезжают домой, а у местных жителей наступает отпуск. В течение короткой зимы они восстанавливают силы, чтобы встретить постояльцев в новом сезоне с открытой душой и южным радушием.

Окунувшиеся с головой в летний отдых туристы сообщают всему миру через интернет о полном погружении в мир приключений и, едва вернувшись домой, снова думают о следующем отпуске. Можно отправиться на старое, хорошо знакомое место, а можно на новое, где обязательно будут чудесные открытия.