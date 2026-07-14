Мужской камерный хор открывает новый сезон есенинской лирикой

На концерте прозвучат произведения отечественных композиторов на стихи Сергея Есенина

Фото: Карельская госфилармония

3 октября Мужской камерный хор Карельской филармонии приглашает на открытие нового сезона абонемента «Вечера с Мужским хором». Концерт «Я скажу…» посвящён 130-летию Сергея Есенина.

В 2025 году весь поэтический мир отмечает 130 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Концерт «Я скажу…» посвящён этой дате. Лирику Сергея Есенина знают и любят несколько поколений читателей по всему миру. Его называют «народным поэтом». Именно в произведениях Сергея Есенина наиболее глубоко раскрываются главные особенности и сокровенные черты русской души. Напевность слова подарила стихам Есенина особую музыкальность. Неудивительно, что его лирика во все времена привлекала внимание отечественных композиторов: многие стихотворения поэта стали романсами и песнями.

В программе концерта «Я скажу…» произведения отечественных композиторов на стихи Сергея Есенина.

Исполнители: Мужской камерный хор филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов.

Начало в 19:00. 6+. Билеты можно приобрести на сайте Филармонии.

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