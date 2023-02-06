Мужчину задержали за попытку украсть тело Ленина из Мавзолея

Странного мужчину задержали ночью 6 февраля в Москве. Он пришел на Красную площадь и рвался в Мавзолей, пишет «МК».

Полицейские заметили необычное поведение москвича и задержали его. В тот момент он дергал дверь, пытаясь зайти внутрь усыпальницы. Мужчина вырывался и вел себя необычно. Потом сказал, что хотел вынести тело Владимира Ильича.

Зачем он хотел сделать это, пояснить не смог. Силовики вызвали бригаду психиатрической помощи. Выяснилось, что москвич расстался с семьей и в последнее время проводил много времени со случайными знакомыми. Он часто злоупотреблял алкоголем. // фото: Samuray/istockphoto.com