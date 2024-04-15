Мужчину в Карелии отправили на 2 года в колонию за неуместную щедрость

Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и оштрафовали на 149 990 рублей. Его осудили за незаконный сбыт наркотиков, хотя он их и не продавал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Житель республики находился в Медвежьегорске, он был в состоянии алкогольного опьянения и внезапно решил подарить знакомому наркотическое вещество.

В итоге возбудили уголовное дело, мужчину отдали под суд. Он признал вину и раскаялся. Но так как преступление было совершено в период не отбытого наказания по предыдущему приговору, окончательное наказание суд назначил по совокупности приговоров.

Осужденного отправили на два года в колонию общего режима, он должен также выплатить штраф с рассрочкой на 3 года и 9 месяцев, а также его лишили на 7 месяцев и 25 дней права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. // фото: pixabay.com