Мужчина заказал услугу переадресации и остался должен почти миллион

Клиенту одного из сотовых операторов в Кондопоге позвонила якобы сотрудница службы поддержки. После общения с ней 39-летний мужчина невольно стал заемщиком банка, сообщили в МВД Карелии.

Лже-сотрудница предложила оформить услугу переадресации вызовов, сказа, что так клиент сможет всегда быть на связи. Подключить ее она обещала бесплатно.

Чтобы активировать сервис, нужно было назвать комбинацию цифр из SMS. Мужчина без сомнений озвучил шестизначный код. Потом он получил еще одно сообщение с паролем и снова продиктовал его «оператору».

Далее собеседница закончила разговор. А горожанину пришло уведомление о том, что на его имя оформлен кредит в сумме 843 тысяч рублей. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников. // Фото: Mimzy/pixabay.com