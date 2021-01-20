Мужчина убит на севере Карелии

В Костомукше сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в ночь на 17 января в Калевале. По версии следствия, подозреваемый выпивал со своим приятелем. Внезапно между мужчинами завязалась ссора. Подозреваемый схватил нож и нанес своему товарищу ранение. Оно оказалось смертельным - мужчина скончался на месте происшествия.

Суд принял решение арестовать фигуранта дела. Следователи изучают обстоятельства совершенного преступления. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото region.center