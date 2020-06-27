Мужчина госпитализирован после взрыва газового баллона в Петрозаводске

В результате взрыва газового баллона на улице Краснофлотской в Петрозаводске пострадал мужчина. Он получил ожоги головы и рук и был госпитализирован, сообщает ИА «Республика».

Отмечается, что в руках у пострадавшего взорвался туристический газовый баллон объемом примерно 0,5 литра.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 14:30 в квартире дома на улице Краснофлотской. На место выезжали три единицы техники и 12 человек личного состава пожарно-спасательных частей карельской столицы.