Музей «Кижи» приглашает жителей Карелии на курсы экскурсоводов

Музей-заповедник «Кижи» приглашает жителей республики, хорошо владеющих русским и одним из иностранных языков (английским, немецким, французским, финским, испанским, итальянским и другими) на курсы гидов-экскурсоводов. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Занятия будут проводиться в главном корпусе ПетрГУ (пр. Ленина, 33, ауд. 305) два раза в неделю: по понедельникам и четвергам с 19.00 до 21.20.

Организационное собрание состоится 17 февраля в 19.00 в аудитории № 305.

Студентам ПетрГУ музей обещает предоставить скидки на обучение.