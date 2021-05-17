17 мая 2021, 12:41
Музей изобразительных искусств Карелии будет рекламироваться в Китае
Объявлен тендер на услуги по продвижению музея в китайском интернете
Объявлен тендер на оказание услуг по продвижению Музея изобразительных искусств Республики Карелия на онлайн туристических ресурсах Китайской Народной Республики, сообщает сайт tender.media.
Информация об этом была опубликована в пятницу. Промо-деятельность будет осуществляться в рамках реализации проекта "Музеи в фокусе: развитие культурных сервисов для китайских туристов".
Цена контракта — 180 000 рублей. Заказчик — непосредственно музей. // Фото: Яндекс.Карты