28 апреля 2021, 15:36
Мурманский Россельхознадзор подчинили Карелии
Руководящие структуры создаваемого Североморского межрегионального управления будут располагаться в Петрозаводске
Существующие территориальные управления Россельхознадзора объединяются и укрупняются, сообщает информационное агентство СеверПост.ru. Целью административной реформы декларируется совершенствование организации работы.
Продолжается реорганизация управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, управления по Мурманской области и управления по Республике Коми.
Сейчас на базе имевшихся структур создается Североморское межрегиональное управление. Центр объединенного территориального органа будет располагаться в Петрозаводске. // Фото: severpost.ru