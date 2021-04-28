Мурманский Россельхознадзор подчинили Карелии

Существующие территориальные управления Россельхознадзора объединяются и укрупняются, сообщает информационное агентство СеверПост.ru. Целью административной реформы декларируется совершенствование организации работы.

Продолжается реорганизация управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, управления по Мурманской области и управления по Республике Коми.

Сейчас на базе имевшихся структур создается Североморское межрегиональное управление. Центр объединенного территориального органа будет располагаться в Петрозаводске. // Фото: severpost.ru