Мошенники обманывают автомобилистов Карелии по одной схеме

В Карелии жертвами мошенников стали два автовладельца, сдавших свои транспортные средства в автосервис. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в полицию Лахденпохьи обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что купил запчасти и сдал свой автомобиль в сервис на ремонт. Вскоре ему позвонили и сообщили, что детали не подошли, и нужно приобрести другие. Горожанина попросили перевести на указанный счет 37 600 рублей. Мужчина выполнил просьбу, а затем узнал от работников сервиса, что ему никто не звонил, привезенные им детали подошли.

Подобный инцидент случился и в Костомукше, там пострадал 21-летний автомобилист. Он также сдал машину в автосервис. Вскоре ему позвонили и сказали, что автомобиль можно забирать. Звонивший попросил перевести деньги за работу на счет. Молодой человек сделал это. Потом он приехал за машиной и узнал, что из сервиса ему никто не звонил. За работу ему пришлось платить дважды. Ущерб составил 6000 рублей.

Примечательно, что оба пострадавших переводили деньги на один и тот же счет. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. // Фото: unsplash.com / Chris Martin