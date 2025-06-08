Мошенники играют на желании жителей Карелии быстро и легко заработать

Трое жителей Карелии, которым обещали возможность заработать, потеряли то, что успели накопить. Заявления в полицию об обмане поступили от 41-летней жительницы Суоярви, 68-летнего жителя Кондопожского района и 51-летней жительницы поселка Лоухи. В общей сложности потерпевшие лишились более миллиона рублей.

Двое потерпевших откликнулись на предложение в мессенджере заработать на инвестициях. Наставники рассказали, как действовать. Жертвы делали переводы и думали, что скоро получат прибыль. Но вывести свой заработок они не смогли. Одна женщина лишилась более 228 тысяч, мужчина – 300 тысяч. Третья потерпевшая перевела неизвестным 501 тысячу рублей, но заработать понятно не смогла.

Полиция завела одно уголовное дело о мошенничестве. По другим обращениям пока ведутся проверки. © «Петрозаводск говорит»