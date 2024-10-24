Мощное землетрясение произошло в российском регионе

У побережья Курильских островов в ночь на 24 октября произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По данным источника, эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 155 километрах от города Северо-Курильск. Очаг залегал на глубине 63 километра.

В самом Северо-Курильске жители ощутили землетрясение силой 3 балла. Разрушений в населенном пункте нет. Угроза цунами не объявлялась. // Фото: unsplash.com / Dominik Hofbauer