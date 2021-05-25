Мощная магнитная буря начнется на Земле в ближайшие часы

Космические аппараты зафиксировали резкий всплеск солнечной активности. 22-23 мая на Солнце произошло 17 вспышек, что приведет к серьезной геомагнитной буре на Земле, сообщает «Лента.ру».

Ученые зарегистрировали три вспышки класса М - предпоследней категории по интенсивности, которая предшествует самым мощным вспышкам класса Х. До этого за 4,5 месяца наблюдались только две вспышки класса М. По словам специалистов, выбросы соприкоснутся с Землей в ближайшие часы, вечером 25 мая, что вызовет возмущения магнитного поля планеты, а утром 26 мая Земля окажется посреди плотного ядра выброшенного солнечного вещества.

По данным портала gismeteo.ru, завтра мощность бури будет достигать 6 баллов из 9 возможных. Такая буря характеризуется, как умеренная. Фото fbm.ru