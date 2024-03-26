Морозы сохранятся предстоящей ночью в Карелии

Завтра, 27 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге местами сильного, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Ночью на юге местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, -6°С, на севере местами до -14°С, днем 0, +5°С, на севере местами до -3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -11, днем 0-8, преимущественно ясно.

В Сегеже ночью -6, днем -4+1, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -2+2, переменная облачность, ночью снег с дождем, днем без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»