Морозно и без снега - синоптики рассказали о погоде в Карелии

Легкий морозец сохранится в Петрозаводске в начале недели. 21 ноября в городе переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -7, -9, днем -3, -5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до -16, днем -3, -8.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -6;

В Кондопоге ночью -5, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -7, днем -4;

В Олонце ночью -6, днем -4;

В Пудоже ночью -8, днем -4;

В Сегеже ночью -7, днем -5;

В Сортавале ночью -5, днем -1;

В Суоярви ночью -6, днем -4.

По информации сообщества «Погода Петрозаводска и Карелии», морозную и бесснежную погоду определяет антициклон «Эрик». При этом осадки, как в воскресенье, могут возникнуть из-за снежного эффекта Онежского озера. В паблике объяснили его механизм - над теплой водной поверхностью образуются облака с осадками, выходят на сушу в том направлении, в каком наблюдается воздушный поток.

«Сила озера сегодня оказалась сильнее силы антициклона, который не смог целиком подавить конвекцию над водой Онежского озера», - заключили в погодном паблике.

Чем сильнее контраст температур между водой и воздухом на высоте полутора километров, тем сильнее осадки и появляется риск снежных гроз. Однако, как считает автор паблика, в масштабах Онежского озера заполучить снежную грозу проблематично, чего нельзя сказать о снегопаде. // фото: unsplash.com