Молодую грабительницу ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Алину Николаевну Шуневич. Она от органов следствия скрывается, сообщили в МВД Карелии.

Эту женщину 1985 года рождения подозревают в совершении грабежа в Петрозаводске.

Она может быть в магазинах самообслуживания и торгово-развлекательных центрах города.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, полиция просит сообщать по номерам: 8 996 112 74 07, 8 921 011 86 96, 8 911 426 81 77. Звонящим гарантируют конфиденциальность. // фото: МВД Карелии