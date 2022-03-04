Молодой человек стащил у пенсионера домкрат и ступицу

83-летний житель Пряжинского района заявил в полицию о краже. Неизвестный стащил из его автомобиля УАЗ домкрат и ступицу, рассказали в пресс-центре регионального МВД.

Потерпешвий мужчина пояснил, что автомобиль стоял на территории частного дома и был открыт. Кому понадобилось его обворовывать, он не знал. Ущерб пенсионер оценил в 7200 рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Оперативники установили подозреваемого. 20-летний молодой человек ранее уже нарушал закон. Полицейским он рассказал, что автозапчасть сбыл, а деньги потратил. Домкрат оперативники изъяли во время обыска.

Молодого человека арестовали за преступление, совершенное ранее. (фото pixabay.com, Fleimax)