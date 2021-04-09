Мокрый снег с дождем ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 10 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами с порывами сильного. Температура воздуха ночью +2, -3°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+4, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже +1+4, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале +1+5, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото userapi.com