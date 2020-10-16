Мокрый снег пройдет в субботу в Карелии

Завтра, 17 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +4,+6°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и дождя со снегом. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, пасмурно, небольшой дождь со снегом.

В Сегеже до +5, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +7, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото riafan.ru