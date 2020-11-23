Мокрый снег обещают жителям Карелии во вторник

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, +2 в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.

24 ноября в Карелии облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, ночью на юге юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3. Днем -2, +3.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -3, днем 0;

В Кондопоге ночью -1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +1;

В Олонце ночью -3, днем +2;

В Пудоже ночью -1, днем +2;

В Сортавале ночью -2, днем +2;

В Суоярви ночью -3, днем 0. (фото vesti-lipetsk.ru)