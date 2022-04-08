Мокрый снег и дожди ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 9 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью умеренные, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем +2, +7°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+2, пасмурно, дождь.

В Сегеже 0+2, переменная облачность, дождь.

В Сортавале 0+3, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/jwvein