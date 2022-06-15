Многодетным семьям предоставят 15-процентную скидку на ж/д-билеты

В этом году многодетным семьям – участникам программы лояльности «РЖД Бонус» для поездки в купейных вагонах поездов формирования компании «ФПК» предоставят скидку 15% в рамках акции «Большая семья».

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, оформить билеты по акции можно на поезда внутригосударственного сообщения, отправляющиеся с сегодняшнего дня. И в отличие от прошлых лет, воспользоваться данным предложением можно будет не только летом, но и в течение всего года.

Предложение актуально для семей с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18-летнего возраста. Скидкой также можно воспользоваться и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетной семьи. Для ее получения нужно зарегистрироваться в программе лояльности «РЖД Бонус». Кроме того, необходимо в любой кассе ФПК получить статус «Большая семья», предьявив документы, удостоверяющие личности всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.

Кроме того, в компании напомнили, что дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости билета для взрослого пассажира. Фото: istockphoto.