Многодетная мама рискнула жизнями троих детей в Петрозаводске

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска сегодня провели рейд у детской поликлиники на Октябрьском проспекте. Инспекторы проверяли соблюдение правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Были выявлены три нарушения. В первом случае мама перевозила девятимесячного ребенка на переднем сидении у себя на руках. Во втором автомобиле дошкольник ехал в удерживающем устройстве, но не был пристегнут.

Многодетная мама рискнула жизнью сразу трех детей: малыш до года перевозился на переднем сидении в детском удерживающем устройстве, но не был пристегнут ремнем безопасности, еще два ребенка сидели на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности.

В отношении всех нарушителей были составлены протоколы. Автомобилистам придется выплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска