Многие водители автобусов №29 игнорируют остановки в Петрозаводске

Горожане жалуются на работу автобусов №29. После выхода на линию автобуса №30 расписание 29-го стало непредсказуемым, многие водители игнорируют остановки. Об этом написала сити-менеджер Инна Колыхматова. Страдают те, кто находится в тепличном.

По словам главы города, решить проблему с транспортной доступностью района могло бы создание еще одного маршрута. Для этого нужно внести изменения в документ планирования перевозок, а также спросить петрозаводчан, каким бы они хотели видеть новый маршрут.

В комментариях пользователи пожаловались на автобус №5 и потребовали введение новых автобусных маршрутов.

«С Рыбки до центра уехать нереально, автобус 5 приходится ждать по часу, вечером вообще не уехать».

В администрации сообщили на это, что рассматриваются возможности выхода из сложившейся ситуации.

«Да уже хотелось бы конкретных действий, а то вы все рассматриваете, рассматриваете и ничего не меняется», - написали в ответ горожане.

«5 автобус ходит отвратительно, ждать приходится по 30, 40 минут! По часу! В приложении не хотят отображать маршрут! Работать на маршруте не хотят! Теперь они еще и ломаться стали, старая песня».

«А когда решится вопрос с маршрутом 5 с Птицефабрики. Сейчас огромная проблема и на этом маршруте. Сегодня простояла 50 минут чтобы уехать. Не хотите создать еще один новый маршрут?»

- спросили горожане.

«При достаточном финансировании будет запущен дополнительный маршрут»,

- ответили в мэрии.

«Пятый поселок, введите новый маршрут вместо 5-ки, не ходит она регулярно, по одной, две машины на маршруте. Старые, грязные, вонючие. У нас альтернативы нет вообще! Или пешком без тротуаров по обочине! Ужас! Дайте новый маршрут!»

«Автобус 5 сегодня с 6:50 по 7:40 как призрак, в приложении он есть, а на остановке его нет», - пожаловались в комментариях. // фото freepik.com