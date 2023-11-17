Младенцев в Республиканском перинатальном центре согрели заключенные

Женщины в исправительной колонии № 9 сшили чехлы для кювезов и передали их в Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске. Сейчас медики получили два изделия, сообщили в УФСИН Карелии.

В течение нескольких лет осужденные из ИК-9 передали уже больше 20 подобных чехлов. Они сделаны из безопасных для детей качественных материалов и соответствуют требованиям врачей.

Такие накидки сохраняют в боксах для новорожденных необходимый температурный режим, защищают младенцев от световых и звуковых раздражителей. // фото: freepik.com