Минтруд прокомментировал установление шестидневной рабочей недели

Министерство труда РФ не поддержало идею ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению главы ведомства Антона Котякова, это не надо прописывать в Трудовом кодексе. Его аргументы приводит ТАСС.

Котяков отметил, что трудовое законодательство уже сейчас позволяет гибко формировать рабочий график. Работодатель и сотрудники могут все согласовать, в том числе и шестидневку.

- Если речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать,

- указал министр.

Он подчеркнул, что по соглашению сторон можно «миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями» или индивидуально регулировать рабочее время. // фото: www.freepik.com