Микрофинансовая организация незаконно выдавала займы в Карелии

ООО «Микрокредитная компания «Вест-Пром»» компания «Вест-Пром» была исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций еще в октябре 2017 года. Спустя два года директора конторы оштрафовали за деятельность по предоставлению займов. Назначенный мировым судом штраф составил 20 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Карелии, по состоянию на 20 декабря 2019 года микрофинансовая организация все еще работала в Пудожском районе.

Прокуратура вновь возбудила дело об административном нарушении в отношении директора конторы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 г. Петрозаводска директору ООО «Микрокредитная компания «Вест-Пром»» с учетом повторного совершения административного правонарушения назначен административный штраф в размере 25 тысяч рублей»,

- сообщает надзорный орган.

Вдобавок было установлено, что сейчас организация больше не функционирует в Пудожском районе. Руководство также демонтировало рекламные конструкции конторы.