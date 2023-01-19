Метель и похолодание прогнозируют в пятницу в Карелии

В Петрозаводске в пятницу будет облачно. Ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северный, северо-западный умеренный, ночью с порывами сильного. Температура воздуха -1, -3 в течение суток, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже облачно, днем с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега. Ночью местами метель, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, днем на юге северо-западный, северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха 0, -5 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -6, днем -2;

В Кондопоге ночью -7, днем -1;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью -7, днем -2;

В Олонце ночью -7, днем -1;

В Пудоже ночью -8, днем -1;

В Сортавале ночью -8, днем -2;

В Суоярви ночью -2, днем -3. // фото freepik.com