Мэрия: тепла в квартирах петрозаводчан придется подождать

Батареи в петрозаводских квартирах потеплеют через несколько дней, заявили на планерном совещании в администрации карельской столицы. Хотя отопительный сезон начался 5 сентября, подключение займет некоторое время.

— Приказом Минстроя Карелии с 5 сентября объявлено начало отопительного сезона. Соответствующая информация направлена в управляющие компании. Напоминаем, что по нормативам поступление тепла непосредственно в каждое помещения происходит не одномоментно, а может занимать до трех дней, а регулировки в системах теплоснабжения могут занимать до семи дней. По всем вопросам необходимо обращаться в управляющую компанию или в ЕДДС,

— заявил руководитель ЕДДС Вадим Измайлов.

Начальник пресс-службы мэрии Анникки Сильченко отметила, что подключение произойдет не одномоментно, оно зависит от слаженности действий управляющих организаций.

Напомним, ранее в пресс-службе городской администрации сообщили, что после соответствующего ходатайства Владимира Любарского отопительный сезон начался досрочно. // Фото: pxhere.com