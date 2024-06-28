Мэр Петрозаводска провела встречу с Почетными гражданами города

Это уже традиция: в канун Дня города его руководители встречаются с Почетными гражданами. Их сорок сегодня - тех, кто живет, работает, занимается общественной деятельностью.

А всего в списке Почетных граждан столицы Карелии 109 фамилий. И ведется этот список с 1973 года. Именно тогда Мэр Петрозаводска Павел Васильевич Сепсяков возродил это звание - в день празднования 270-летия Петрозаводска. Павел Сепсяков был одним из уважаемых и авторитетных мэров города. И это его решение реализуется уже полвека.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова впервые провела встречу с Почетными гражданами. Ее очень заинтересовали предложения на благо города, которые высказали Сергей Катанандов, Юрий Шлейкин, Наталья Вавилова, Николай Черненко, Александр Балашов. Глава Петрозаводского городского округа пообещала, что ее команда рассмотрит эти предложения и обязательно выполнит.

О чем шла речь на этой встрече? Об этом в материале журналиста «Ники плюс», Почетного гражданина Петрозаводска Светланы Пушкиной. // Видео: Светлана Пушкина, телеканал "Ника плюс".