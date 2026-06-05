«Мелодии страсти»: гитарный вечер в Карельской филармонии

Десятого марта — финал цикла «Мелодии для любимых». Гитара в исполнении лауреатов международных конкурсов зазвучит по‑новому: классика и джаз в одном вечере (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Гитара – один из самых романтичных музыкальных инструментов. Перебор гитарных струн поёт о нежности, удары пальцев по струнам провозглашают страсть. В программе концерта «Мелодии страсти» классическая гитара будет показана с разных сторон: джазовой и академической.

В первом отделении прозвучат классические сочинения XIX и XX веков Джоаккино Россини, Иоганнеса Брамса, Исаака Альбениса и Астора Пьяццоллы, которые исполнит дуэт гитаристов – Владимир Плешаков и Илья Фомичёв.

Во втором отделении – джазовые произведения Юрия Маркина, Никиты Болдырева и Джорджа Гершвина в исполнении гитариста Никиты Болдырева, Струнного квартета Resonance, контрабасиста Ильи Романова и ударника Григория Неверова.

Такая программа и солисты станут ярким завершением праздничного цикла весенних концертов, посвящённых прекрасным дамам.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Владимир Плешаков (гитара), Илья Фомичёв (гитара), Никита Болдырев (гитара); Струнный квартет Resonance; заслуженный артист Карелии Григорий Неверов (ударные) и Илья Романов (контрабас).

Начало в 19:00. 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести на сайте.

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