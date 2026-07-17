МегаФон запустил сервисную услугу по чистке гаджетов

Оператор начал предлагать клиентам сервис по устранению загрязнений со смартфонов и других устройств

МегаФон первым среди российских операторов связи запустил в своей розничной сети услугу по чистке смартфонов и других гаджетов. Пилот стартовал в сентябре 2024 года, а первыми точками, где появился сервис, стали 60 салонов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области.

Услуга по чистке смартфонов предполагает полное устранение загрязнений как с поверхности гаджета, так и из динамиков, разъёмов и прочих труднодоступных мест в устройстве. Первым делом сотрудник салона продемонстрирует клиенту состояние устройства под микроскопом, что позволит увидеть даже глубокие загрязнения. Затем будет произведена чистка поверхности и отверстий с использованием специальных приборов и чистящих средств. После механической чистки следует антибактериальная: все поверхности устройства будут обработаны специальной салфеткой, а затем сотрудник на одну минуту поместит гаджет в ультрафиолетовую камеру. По завершении чистки все используемые инструменты также проходят антибактериальную обработку.

За 4 месяца пилотирования проекта в МегаФоне отметили высокую востребованность услуги, при том что доступна она только при визите в салон, куда клиенты приходят с нецелевым запросом. С сентября по декабрь 2024 года число запросов на проведение чистки гаджетов возросло в среднем на 63% из расчёта на одну точку.

«В последние годы вырос средний срок владения смартфонами, и сейчас он может достигать пять лет. Поэтому, на наш взгляд, услуга более чем актуальна. Владельцам гаджетов важно проводить их чистку не только для поддержания визуальной эстетики устройства, но и для того, чтоб содержать его в работоспособном состоянии — к примеру, засорение динамиков зачастую приводит к ухудшению качества звука»,

— рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Оператор в ближайшее время планирует запустить услугу в новых регионах, а впоследствии во всех салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Первыми станут крупные регионы с самыми высокими показателями трафика в салонах.

Помимо смартфонов, доступна также чистка наушников и другой мелкой портативной техники.

Фото: Мегафон

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