Медвежьегорский муниципальный округ готовится к избирательной кампании

Для жителей округа будут обеспечены максимально удобные условия на выборах депутатов Совета Медвежьегорского муниципального округа первого созыва.

Во-первых, голосование будет многодневным – 12,13 и 14 сентября 2025 года.

Во-вторых, будет доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Чтобы воспользоваться данным способом, необходимо подать заявление на участие в ДЭГ с 28 июля до 24:00 8 сентября 2025 года на портале «Госуслуги».

Дистанционное электронное голосование будет проходить с 8.00 12 сентября 2025 года до 20.00 14 сентября 2025 года на федеральном портале дистанционного электронного голосования - vybory.gov.ru.

В-третьих, на предстоящих выборах будет применяться дополнительная форма голосования, предназначенная для избирателей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где нет помещений для голосования и куда сложно добраться.

В- четвертых, избиратели смогут выбрать традиционный способ голосования на избирательных участках 12,13 и 14 сентября 2025 года с 8:00 до 20:00. Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будет доступно на избирательных участках города Медвежьегорска и поселка Пиндуши.

Таким образом, Территориальная комиссия Медвежьегорского района стремится обеспечить возможность для всех жителей округа сделать выбор вне зависимости от их места жительства или нахождения в период голосования.

Прежняя двухуровневая модель самоуправления, при которой одновременно функционировали органы власти поселений и районная власть, в районе упразднена. На смену пришла одноуровневая модель – муниципальный округ.

В результате такого преобразования выборы будут проходить только в окружной Совет, который состоит из 19 депутатов (по количеству одномандатных избирательных округов), а не 92.

При переходе к одноуровневой модели местного самоуправления количество мандатов избираемых органов власти (депутаты и главы поселений) сократилось более чем в пять раз. Это неизбежно создает конкуренцию между кандидатами в депутаты Совета Медвежьегорского муниципального округа, которая позволяет гражданам для определения своей позиции более тщательно оценивать и сопоставлять программы, цели кандидатов в разрешении важных вопросов жизни округа.

Период выдвижения кандидатов на выборах депутатов Совета Медвежьегорского муниципального округа первого созыва продлится до 18.00 28 июля 2025 года.

Документы для выдвижения принимаются в ТИК Медвежьегорского района по адресу:

г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д 7, в рабочие дни с 14.00 до 18.00 часов, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов.

Контактный телефон: (81434) 5-79-97, электронная почта: tik008@elect10.ru.

Подробно о ходе подготовки к Единому дню голосования в Республике Карелия можно узнать на сайте Избиркома Карелии и в официальной группе Выборы Карелии ВКонтакте.

Фото: Избирком РК