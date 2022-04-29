29 апреля 2022, 15:47
Медведь-гигант вылез из берлоги на севере Карелии
Хозяин леса не первый раз позирует на камеру в заповеднике «Костомукшский»
Хозяин леса проснулся и попал в фотоловушку, установленную в заповеднике «Костомукшский». В сообществе медведя назвали гигантом. Это не первый случай, когда этот мишка выступает в роли фотомодели.
В записи можно услышать, как под лапами шуршит поросль, а медведь громко дышит.
Фотографии этого крупного хищника можно найти в книге Wild brown bear, которая была издана в 2016 году.
Ранее в заказнике «Олонецкий» в объектив фотоловушки попал первый проснувшийся в тех краях хозяин тайги. (фото и видео vk.com)