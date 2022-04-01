01 апреля 2022, 14:21
Медики в Финляндии начали забастовку
Младший медицинский персонал Суоми требует повышения зарплаты
Утром 1 апреля в Финляндии началась забастовка медицинских работников младшего звена. Профсоюзы SuPer и Tehy и SuPer проводят ее на территории шести округов здравоохранения, пишет Yle.
Забастовка продлится две недели, в ней участвуют порядка 25 тысяч сотрудников. Причина недовольства медиков – спор о повышении заработной платы в отрасли.
Профсоюзы хотят, чтобы ее дополнительно индексировали на 3,6 процента каждый год на протяжении пяти лет. Но работодатели не готовы нести такие расходы. // Фото: aussiedlerbote.de