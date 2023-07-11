Медицинские психологи работают с 1 июля во всех поликлиниках Карелии

С 1 июля во всех поликлиниках Карелии действуют кабинеты медико-психологического консультирования. Это первый этап реорганизации психиатрической и наркологической помощи в республике, рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

- Медицинский психолог изучает состояния, не являющиеся болезнью (ими занимаются психотерапевты и психиатры), но осложняющие жизнь человека, затрудняющие его общение с обществом и выходящие за границы нормы,

- объяснил он.

В частности, речь идет о возрастных кризисах, сложных жизненных ситуациях, конфликтах в семье и на работе, внутреннем разладе человека с самим собой.

Записаться на прием к медицинским психологам можно лично в регистратурах поликлиник или по телефону. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте