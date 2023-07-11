11 июля 2023, 08:46
Медицинские психологи работают с 1 июля во всех поликлиниках Карелии
Жители республики могут записаться на прием к специалистам через регистратуры
С 1 июля во всех поликлиниках Карелии действуют кабинеты медико-психологического консультирования. Это первый этап реорганизации психиатрической и наркологической помощи в республике, рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.
- Медицинский психолог изучает состояния, не являющиеся болезнью (ими занимаются психотерапевты и психиатры), но осложняющие жизнь человека, затрудняющие его общение с обществом и выходящие за границы нормы,
- объяснил он.
В частности, речь идет о возрастных кризисах, сложных жизненных ситуациях, конфликтах в семье и на работе, внутреннем разладе человека с самим собой.
Записаться на прием к медицинским психологам можно лично в регистратурах поликлиник или по телефону. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте