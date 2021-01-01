01 января 2021, 15:14
МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Карелии
Сильный снегопад обрушится в ближайшие часы на территорию республики
В ближайшие часы в Карелии заметно ухудшится погода. Жителей и гостей республики предупредило МЧС.
По информации Карельского Гидрометцентра 2 января ночью по южным и центральным районам, днем по центральным и северным районам Карелии ожидается сильный снег. По южным и центральным районам республики местами налипание мокрого снега.
Под действие неблагоприятного явления может попасть вся территория Карелии.
Рекомендации от специалистов МЧС для населения региона:
- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
- при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
Фото с сайта images.unian.net