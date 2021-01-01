МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Карелии

В ближайшие часы в Карелии заметно ухудшится погода. Жителей и гостей республики предупредило МЧС.

По информации Карельского Гидрометцентра 2 января ночью по южным и центральным районам, днем по центральным и северным районам Карелии ожидается сильный снег. По южным и центральным районам республики местами налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления может попасть вся территория Карелии.

Рекомендации от специалистов МЧС для населения региона:

не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Фото с сайта images.unian.net