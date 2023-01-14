МЧС предупреждает о сильном ветре в воскресенье

По информации Карельской метеослужбы в регионе воздушные массы из Атлантики постепенно повышают температурный фон. Поэтому сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная с прояснениями погода и местами пройдут дожди. Также МЧС предупреждает о сильных порывах ветра.

В ближайшие сутки в Карелии пройдет местами мокрый снег, местами дожди. Температура воздуха будет держаться на отметке -2…+3ºС. Такие метеоявления усилят гололедицу на дорогах.

Ветер ожидается ночью юго-западный, днем юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы могут достигать 15-20 м/с. // Фото: freepik.