Матч Евролиги по баскетболу закончился дракой игроков

Второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Реалом» и «Партизаном» в Мадриде завершился массовой дракой игроков, пишет sportmail.ru.

За две минуты до конца матча при счете 80:95 капитан мадридцев Серхио Юль сфолил на Кевине Пантере. Это спровоцировало потасовку между игроками, к которой моментально присоединились игроки со скамеек обеих команд.

Судьи приняли решение удалить всех игроков с площадки, и матч не был доигран. «Партизану» была засчитана победа (95:80), и сербский клуб повел в серии со счетом 2−0. (Видео)