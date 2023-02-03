Массовые проверки водителей пройдут в Карелии в выходные

В предстоящие выходные в Карелии пройдут массовые проверки автомобилистов. Инспекторы будут выявлять пьяных водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в январе от управления были отстранены почти 190 нетрезвых нарушителей. Из них семь человек сели за руль пьяными повторно, им предстоит понести уголовную ответственность.

Жителей республики призвали не оставаться в стороне и сообщать о людях, садящихся за руль в нетрезвом виде, по телефонам 102 и 112. // Фото «Петрозаводск говорит»